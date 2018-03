Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Du gris, du vent et de la pluie sur La Réunion pour toute cette fin de semaine. Selon le dernier bulletin du Centre météorologique régional spécialisé de Météo France du 13 mars 2018, une perturbation tropicale se situe à 865 kilomètres au Nord de La Réunion. Sous l'influence de ce système, l'île va connaître un temps de plus en plus humide et venteux. Jacques Écormier, chef prévisionniste à Météo France donne quelques précisions. (Photo : Mtotec)

Du gris, du vent et de la pluie sur La Réunion pour toute cette fin de semaine. Selon le dernier bulletin du Centre météorologique régional spécialisé de Météo France du 13 mars 2018, une perturbation tropicale se situe à 865 kilomètres au Nord de La Réunion. Sous l'influence de ce système, l'île va connaître un temps de plus en plus humide et venteux. Jacques Écormier, chef prévisionniste à Météo France donne quelques précisions. (Photo : Mtotec)