Le groupe Santé Clinifutur ne cache pas sa satisfaction suite à la parution du classement des hôpitaux et cliniques. En effet, dans un communiqué, Clinifutur se félicite de voir figurer dans le palmarès deux de ses cliniques réunionnaises, la Clinique Sainte Clotilde et la Clinique les Orchidées.

Ces deux établissements se distinguent en effet avec des places privilégiées sur six disciplines. Mieux encore, pour l’infarctus du myocarde, la chirurgie des carotides, les calculs urinaires et la chirurgie dentaire et orale, ces deux cliniques sont les seuls établissements privés de La Réunion et des autres départements d’outre-mer à apparaître dans le palmarès.

Pour les calculs urinaires, la Clinique Sainte Clotilde est classée 2ème avec une note de 18,39/20, la Clinique Les Orchidées étant classée 14e avec 17,12/20.

En chirurgie dentaire, la Clinique Les Orchidées est classée 41eme avec 15,87/20.

En chirurgie des carotides, la Clinique Sainte Clotilde est classée 14ème avec 16,56/20.

Pour l’infarctus du myocarde, la Clinique Sainte Clotilde est classée 28ème avec 15,89/20.

Pour les amygdales et végétations, la Clinique des Orchidées est classée 16ème avec 17,55/20.

Pour les accouchements physiologiques, la Clinique Sainte Clotilde est classée 86ème avec 15,73/20, ce classement incluant les établissements publics et privés.

Du côté des CHU réunionnais, satisfecit également : le CHU Félix Guyon reste plébiscité pour son service d’ophtalmologie et le CHU Terre Sainte pour son Pôle Mère Enfant et sa prise en charge des grossesses à complications et/ou pathologiques.

Le classement effectué par notre confrère Le Point concernait 70 disciplines médicales et 44 chirurgicales en tenant compte de différents critères : l’activité, présence d’équipements de pointe et de spécialistes reconnus, la durée du séjour et la présence d’un service de soins intensifs, l’indice de gravité, la notoriété, etc…

ml/www.ipreunion.com