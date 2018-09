Avis aux amateurs de mug ou de montre en passant par le t-shirt " champions du monde ", l'Élysée a ouvert le 14 septembre dernier sa boutique où chacun pourra faire son shopping d'objets patriotiques en tous genres. Seul problème, pour les habitants des départements ultramarins, une telle initiative leur coûtera le paiement des frais de livraison, contrairement à la Métropole ou à la Corse. Quand même l'Élysée distingue la France et les Outre-mer...

" La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ", ce sont les termes qu’on peut lire à l’article 1 de la Constitution de la Vème République.

Oui, la France est indivisible, sauf lorsqu’il s’agit de prendre l’avion. On le voit déjà quand nous devons acheter un billet d’avion. Cette inégalité est encore plus criante quand les Réunionnais commandent des articles par internet et se les font livrer à La Réunion. Les frais de port sont parfois tellement importants que cela en devient rédhibitoire.

On pourrait penser que cette " indivisibilité " de la France s’appliquerait de facto au locataire du Palais de l’Elysée, garant de la Constitution. Que nous soyons Français de Corse, d’Ardèche, de Bretagne ou de La Réunion, on pourrait penser que la République nous appliquera les mêmes tarifs de livraison. Nous avons donc fait le test.

Par curiosité, nous avons commandé sur le site internet de la toute nouvelle boutique de l'Elysée une montre (169 euros), un sac cabas première dame (19 euros) et bien évidemment un mug à l’effigie du Président de la République (24,90 euros), soit un total de 212,90€.

Dès le moment d’entrer l’adresse de livraison, nous remarquons déjà une première distinction. Outre la France et d’autre pays étrangers, apparaissent parmi les " pays " au choix : La Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane.

Cette distinction se confirme au moment de régler la commande. Là où un Corse ou un habitant de Noisy-le-Grand verra ses frais de port offerts pour un tel montant, l’habitant des Outre-mer devra régler la coquette somme de 49€ pour une livraison " sous 72h " par chronopost.

Une discrimination totalement assumée par l’Élysée d’ailleurs qui, dans ses conditions de livraison, indique avec un bel astérisque " frais de livraison entendus en euro et TTC valables pour la France Métropolitaine et la Corse ainsi que le Benelux. Pour tout autre point de livraison, veuillez nous consulter, du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h30 par téléphone au +33 (0)2 48 70 40 40 ) ".

Comme quoi, si même la présidence de la République estime que les Outre-mer, c’est ailleurs, il y a de quoi se poser des questions sur le principe d'indivisibilité…

www.ipreunion.com