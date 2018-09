Suite à ses propos polémiques sur la pauvreté, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a présenté ses excuses au député Jean-Hugues Ratenon ce mercredi 19 septembre 2018.

"Monsieur le Député, veuillez accepter mes excuses pour ma réponse de cet après-midi qui traduisait un propos politique mais nullement une attaque personnelle à votre égard. Mon plan adresse énormément de mesures dédiées". C'est en ces termes que la ministre des Solidarités a adressé un message d'excuse à Jean-Hugues Ratenon, après ses propos polémiques lors de la séance des questions au gouvernement.

"Vous n'avez aucun intérêt à ce que nous arrivions à résoudre la pauvreté dans le pays, car vous en vivez, vous vous en nourrissez", avait répondu Agnès Buzyn sur une question du député réunionnais à propos du plan pauvreté, provoquant la réaction de Jean-Hugues Ratenon qui dénonçait une "insulte profonde" et de Jean-Luc Melechon qui parlait d'une "ignoble agression verbale".

"J’en prends acte", a réagi Jean-Hugues Ratenon suite à ces excuses. "Toutefois cela n’enlève rien à la violence des mots et le fond de sa pensée. J’accepte d’aller la rencontrer dans les prochains jours pour lui exposer que la pauvreté n’est pas un choix et que son plan n’est pas LE plan qui répond aux nombreuses souffrances des Français et particulièrement des Réunionnais. L’occasion pour moi de lui faire mes propositions pour véritablement faire reculer la pauvreté", affirme le député de la France Insoumise dans un communiqué.

www.ipreunion.com