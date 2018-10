Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Un incendie important s'est déclaré du côté de l'Espace Oméga, aux abords de l'entrepôt Cash Mat, vers 9h15 ce vendredi 26 octobre 2018. Un tas de bradas aurait pris feu. Une importante fumée se dégage. Les pompiers sont sur place et des renforts venus de plusieurs casernes sont en route. Des embouteillages commencent à se former dans le secteur de Cambaie. (plus d'informations à venir)

