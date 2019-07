Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 42 minutes

L'éboulement s'est produit aux alentours de 13h30 ce vendredi 19 juillet 2019. Il a eu lieu au niveau du virage après le radar dans le sens Possession-Saint-Denis. Plusieurs témoins, qui se sont exprimés sur une radio locale, affirment avoir entendu un grand bruit et vu un nuage de poussière. Sur la voie de droite côté mer, quelques mitrailles et de la terre témoignent de ce qui s'est produit. Car le plus gros de l'éboulis est tombé dans la fosse derrière les gabions, selon les premières estimations, une tonne de roche se serait détachée de la falaise. Une inspection héliportée aura lieu ce vendredi 19 juillet à 14h30. pour le moment, les alternatives de la fermeture ou du basculement de route ne sont envisagées. Si quelques voitures se sont arrêtées au moment de l'éboulement, la circulation a ensuite repris son cours normalement. (photo d'illustration)

L'éboulement s'est produit aux alentours de 13h30 ce vendredi 19 juillet 2019. Il a eu lieu au niveau du virage après le radar dans le sens Possession-Saint-Denis. Plusieurs témoins, qui se sont exprimés sur une radio locale, affirment avoir entendu un grand bruit et vu un nuage de poussière. Sur la voie de droite côté mer, quelques mitrailles et de la terre témoignent de ce qui s'est produit. Car le plus gros de l'éboulis est tombé dans la fosse derrière les gabions, selon les premières estimations, une tonne de roche se serait détachée de la falaise. Une inspection héliportée aura lieu ce vendredi 19 juillet à 14h30. pour le moment, les alternatives de la fermeture ou du basculement de route ne sont envisagées. Si quelques voitures se sont arrêtées au moment de l'éboulement, la circulation a ensuite repris son cours normalement. (photo d'illustration)