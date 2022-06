Air Austral remporte le prix de "Meilleure compagnie aérienne" pour la région Afrique lors de la cérémonie des APEX Passenger Choice Awards® 2022. La cérémonie de remise de prix s'est tenue le mercredi 8 juin 2022 à Dublin, en Irlande, réunissant un panel de professionnels de l'industrie. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

L’ Airline Passenger Experience Association (APEX) récompense les meilleures expériences passagers et organise un classement annuel de près de 600 compagnies aériennes. Les passagers eux-mêmes peuvent y exprimer leur avis en attribuant une note pour le confort des cabines et la qualité du service à bord (confort des sièges, service en cabine, nourriture et boissons, divertissement et Wi-Fi). Des données qui permettent à l’association en charge de l’expérience des passagers (APEX) d’établir un classement des meilleures compagnies dans chaque catégorie et dans chaque région.

Cette distinction "m:Best Overall Airline Africa", vient récompenser la stratégie qu’Air Austral mène depuis plusieurs années pour se différencier par rapport à la concurrence avec un positionnement distinctif de par le confort, la modernité de ses produits et la qualité de ses services. La compagnie a toujours fait le choix d’un positionnement haut de gamme tant pour ses classes Business que sa classe économique, s'appuyant sur une des flottes les plus jeunes et avant-gardistes de son territoire. La qualité de service reconnue et plébiscitée, un réseau densifié, cette volonté d'excellence, de modernité et d'innovation au service de l’expérience client fait aujourd’hui sa différence.

"Cette formidable récompense est le fruit d'un travail collectif. Elle nous honore tous. Je tiens pour cela à remercier chaleureusement et sincèrement l’ensemble du personnel d’Air Austral, pour le travail qu’ils effectuent au quotidien, tant au contact de notre clientèle, au sol comme en vol, qu'en back office, dans les bureaux ou encore sur le tarmac, auprès de nos avions. Elle vient démontrer que nous sommes capables d'arriver en haut du podium mais aussi qu'il nous faut poursuivre nos efforts pour nous y maintenir et continuer de progresser. Dans cette perspective, le projet de transformation digitale "TransfoNum" que nous avons entamé il y a presque 2 ans maintenant et qui rentre dans sa phase active, doit nous permettre d'améliorer toujours davantage l'expérience client et donc leur satisfaction", indique Marie-Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral.