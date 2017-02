Des associations de notre collectif ont fait annuler l'arrêté préfectoral de pêche dans la réserve. Le préfet n'a pas renoncé et vient de lancer une procédure en vue d'un nouvel arrêté, malgré tous les avis négatifs. Ce préfet sur le départ mesure-t-il l'image catastrophique pour La Réunion et les Réunionnais qu'aura - aux yeux du monde entier -, son entêtement à massacrer un animal aussi emblématique que le requin au coeur de la Réserve marine ? (Photo collectif d'associations)

Tous les pays qui ont adopté la pêche des requins comme méthode de sécurisation au milieu du siècle dernier ne veulent plus tuer de requins. Ce préfet, en retard de 70 ans, veut les massacrer en pleine réserve marine !

L’impact en terme de tourisme et d’image sera de plus en plus lamentable dans le futur pour La Réunion et les Réunionnais, mais ce préfet ne sera plus là pour en assumer les conséquences.

Si encore le massacre des requins et la destruction de la réserve apportaient quelque chose…mais c’est le contraire :

- le préfet sait très bien qu’il est dangereux pour les usagers d’appâter prés des plages puisqu’il prévoit d’enlever les appâts la journée et les week-ends

- Cap Requins a montré que des requins balisés attirés par les appâts n’avaient pas été pris sur les drumlines

- l’étude CHARC a montré que les requins se déplaçaient tout autour de l’ile, parfois en quelques heures .

- si l’arrêté parle d’appâts maigres pour ne pas attirer de loin les requins, les expérimenteurs de Cap requins se moquent du préfet en lui fournissant en guise d’appâts, une liste de poissons gras, très attractifs, comme le listao, l’albacore ou le thon dents de chien, Ces appâts sont capables d’attirer les requins depuis des kilomètres

A part satisfaire les caprices d’un petit lobby, quelle est donc la logique à pêcher et appâter dans une réserve, près des plages, quand il n'y a personne, des requins qui peuvent être pêchés n’importe où ?

En sachant que c’est dangereux et que ça pourrait se faire ailleurs sans savoir combien de requins bouledogues vont être attirés et vont rester, sans être capable de prendre tous les requins, le préfet voudrait pourtant placer les appâts les plus attractifs possibles près des baigneurs et surfers, au coeur de la Réserve marine.

Les Réunionnais refusent qu’un préfet en partance les mette en danger, massacre les requins, sabote leur réserve marine et leur fasse la honte de passer aux yeux du Monde entier pour une population attardée et irresponsable qui ne se soucie pas de son environnement.

Ils doivent le dire par mail à : dm-soi@developpement-durable.gouv.fr

Le projet d'arrêté peut être consulté ici http://www.reunion.gouv.fr/projet-d-arrete-prefectoral-modifiant-l-arrete-du-a2539.html

Le porte parole du collectif des associations Aspas, Sea shepherd, Longitude 181,fondation Brigitte Bardot, Requin Intégration, Sauvegarde des Requins, Tendu, Vagues