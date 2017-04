Saint-Leu et plus généralement La Réunion se réveillent encore sous le choc ce dimanche 30 avril 2017. Samedi, Adrien Dubosc, 30 ans, a été mortellement attaqué par un requin du côté de la Pointe au Sel, à Saint-Leu. Vers 11h45 il a été profondément mordu le squale à la cuisse et la jambe droite. Les services du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage sont rapidement arrivés sur place. Ils ont tenté de le ranimer le jeune homme pendant une heure. En vain. Adrien Dubosc n'a pas survécu à ses blessures. Il s'agit de la 21ème attaque de squale en six ans, la neuvième mortelle. (Photos : page Facebook d'Adrien Dubosc)

Saint-Leu et plus généralement La Réunion se réveillent encore sous le choc ce dimanche 30 avril 2017. Samedi, Adrien Dubosc, 30 ans, a été mortellement attaqué par un requin du côté de la Pointe au Sel, à Saint-Leu. Vers 11h45 il a été profondément mordu le squale à la cuisse et la jambe droite. Les services du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage sont rapidement arrivés sur place. Ils ont tenté de le ranimer le jeune homme pendant une heure. En vain. Adrien Dubosc n'a pas survécu à ses blessures. Il s'agit de la 21ème attaque de squale en six ans, la neuvième mortelle. (Photos : page Facebook d'Adrien Dubosc)

Une veillée mortuaire était organisée du côté de la chapelle ardente ce samedi soir, à Saint-Leu, pour un moment de recueillement avec les proches et la famille de la jeune victime.

Adrien Dubosc, 30 ans, était un bobyboardeur chevronné. En fin de matinée samedi matin, lui et quelques amis se mettent à l'eau sur le spot de la Pointe au Sel à Saint-Leu, réputé difficile. La houle est au rendez-vous. La baignade et les activités nautiques sont sous le coup d'une interdiction décidée par arrêté préfectoral e.

Vers 11h45, les équipes du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La Réunion sont prévenus. Ils interviennent rapidement, avec l'aide des plongeurs du SDIS et de l'hélicoptère de la gendarmerie. Les secours parviennent à prendre en charge le bodybaordeur lourdement mordu et en arrêt cardio-respiratoire. Malgré un massage cardiaque d'une heure, le jeune homme décède des suites de ses blessures.

#974 #LaRéunion #AttaqueDeRequin à la Pointe au Sel (Saint)-Leu). Un jeune bodyboardeur est tué pic.twitter.com/cjbIno6DUQ — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 29 avril 2017

Prévenue, sa famille se rend sur les lieux rejointe par le sous-préfet de Saint-Paul, Frédéric Carre. Le maire de Saint-Leu, Thierry Robert est venu apporter son réconfort aux proches du jeune homme

Saint-Leu / Apres l'attaque de requin, Thierry Robert arrive sur les lieux pic.twitter.com/NoiXH38QWd — Maëva Pausé (@maepause) 29 avril 2017

Dans le même temps, une équipe de la cellule d’urgence médico-psychologique a été dépêchée pour le soutien des personnes présentes au moment de l'attaque. Pour rappel, l'avis de vigilance forte houle concernant les littoraux du Sud et de l'Ouest étaitémis depuis le matin. La mer, déchaînée, n'a pas permis au dispositif post-attaque d'être déclenché ce samedi.

Deux mois après le décès d'Alexandre Naussac, dit "Krapo" à Saint-André, à qui un hommage vibrant avait été rendu sur le spot de surf de Saint-Leu, celui d'Adrien Dubosc est le neuvième causé par une attaque de squale, dans les eaux réunionnaises.

Pour rappel :

Il s'agit de la 21ème attaque de requin depuis 2011. Neuf de ces attaques ont été mortelles. Plus de la moitié concernent des surfeurs ou des bodyboardeurs.

Samedi 29 avril 2017 - Adrien Dubosc, 30 ans, est mortellement attaqué par un requin du côté de la Pointe au Sel, à Saint-Leu.

Mardi 21 février 2017 : Alexandre Naussac, 26 ans, est tué par un requin à l'embouchure de la rivière du Mât (Saint-André) alors qu'il était en pleine session de bodyboard en compagnie de plusieurs amis.

• Samedi 27 août 2016 : Laurent Chardard est happé par un squale alors qu'il pratiquait le bodybord à Boucan. Il survit mais il a le bras droit et la cheville droite arrachée

• Mercredi 22 juillet 2015 : un homme est attaqué à Saint-Leu. Grièvement mordu au bras droit, il sera ensuite amputé.

• Lundi 1er juin 2015 : un surfeur confirmé de 47 ans, Eddy Chaussalet, est sévèrement attaqué alors qu'il s'apprêtait à entrer à l'eau, au niveau du Port. Il a été grièvement mordu au bras gauche.

• Dimanche 12 avril 2015 : un adolescent de 13 ans, Élio Canestri, est mortellement attaqué alors qu'il pratiquait son sport sur le spot des Aigrettes (Saint-Gilles) en compagnie de 6 autres jeunes surfeurs du pôle espoir. Sa mort provoquera une grande vague d'émotion et de colère



• Samedi 14 février 2015 : Talon Bishop, jeune baigneuse de 22 ans est happée par un requin alors qu'elle est très près du rivage à Pont Mulla (Etang-Salé). Gravement mordue à une jambe, elle décède à l'hôpital

• Mardi 22 juillet 2014 : à Saint-Leu, Vincent, un surfeur de 51 ans est sévèrement mordu au mollet et au poignet droits. Il est secouru à temps.

• Samedi 26 octobre 2013 : Tanguy, 23 ans, est attaqué par un squale alors qu'il se trouve non loin du bord au lieu-dit le Tournant dans le secteur de Pont Mula à l'Etang-Salé. Il a eu la jambe droite sectionnée au niveau de la cuisse. Il a survécu

• Lundi 15 juillet 2013 : une jeune fille de 15 ans est tuée par un requin au niveau du cimetière marin en baie de Saint-Paul alors qu'elle se trouvait avec sa sœur à 5 mètres du bord. Pour la première fois, c'est une baigneuse qui est attaquée

• Mercredi 8 mai 2013 : Stéphane Berhamel, un touriste métropolitain de 36 ans en voyage de noces est attaqué et tué alors qu'il pratique du bodyboard sur le spot des Brisants (Saint-Gilles)

• 23 avril 2013 : un jeune surfeur de 20 ans est chargé par un squale sur le spot de la jetée à Saint-Pierre. Il n'a pas été blessé.

• Dimanche 5 août 2012 : le surfeur Fabien Bujon était attaqué par un squale sur le spot de Saint-Leu. Il a survécu, mais l'animal est parvenu à lui arracher la main et le pied droits.

• Lundi 23 juillet 2012 : Alexandre Rassiga, 21 ans, est tué par un squale alors qu'il surfe sur le spot de Trois Bassins.

• Lundi 5 mars 2012 : Gérard Itéma, un bodyboarder de 31 ans, est attaqué aux abords du Port de la marine de Saint-Benoît vers 14 heures 30. Sa planche est mordue à deux reprises. L'homme n'est pas été blessé

• Vendredi 11 novembre 2011 : un pêcheur apnéiste avait été surpris par un requin au large de l'anse des Cascades à Sainte-Rose. Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre son embarcation, l'homme, un Saint-Joséphois de 42 ans, a été blessé au pied gauche.

• Mercredi 5 octobre 2011 : un kayakiste avait été attaqué par un requin au large du Cap la Houssaye (Saint-Paul). Il n'avait pas été blessé.

• Lundi 19 septembre 2011 : Mathieu Schiller, ancien champion de La Réunion de bodyboard était tué par l'attaque d'un squale alors qu'il surfait à quelques mètres du rivage de la plage de Boucan Canot.

• Mercredi 6 juillet 2011 : c'est un jeune surfeur qui avait été attaqué à Saint-Gilles-les-Bains. Il s'en sortait sain et sauf avec une partie de sa planche arrachée.

• Mercredi 15 juin 2011 : un bodyboarder, Eddy Auber, avait été tué au large de Ti Boucan.

• 19 février 2011 : un touriste, arrivé le jour même à La Réunion, avait été attaqué par un squale au large de Grand Fond. Le vacancier a eu la vie sauve mais la jambe sectionnée.

jm/www.ipreunion.com