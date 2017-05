Une nouvelle session de capture est organisée ce vendredi matin 5 mai 2017 dans toute la zone du lagon à proximité de l'herbier de la passe de l'Ermitage. Il s'agit de capturé un requin bouledogue juvénile de 80 centimètres qui a pris ses quartiers dans la passe de l'Ermitage. Jeudi il a failli être capturé, mais il est parvenu à s'échapper du dispositif mis en place pour le prélever. Les pêcheurs n'ont pas eu plus de succès ce vendredi matin. Le jeune squale n'a pas été repéré

Une nouvelle session de capture est organisée ce vendredi matin 5 mai 2017 dans toute la zone du lagon à proximité de l'herbier de la passe de l'Ermitage. Il s'agit de capturé un requin bouledogue juvénile de 80 centimètres qui a pris ses quartiers dans la passe de l'Ermitage. Jeudi il a failli être capturé, mais il est parvenu à s'échapper du dispositif mis en place pour le prélever. Les pêcheurs n'ont pas eu plus de succès ce vendredi matin. Le jeune squale n'a pas été repéré

L'opération de pêche a commencé vers 7 heures. Vers 8 heures le squale n'avait pas encore été répéré malgré le survol de la zone par un drone. Le dispositif a été levé peu après 9 heures. Il ne devrait pas été redéployé à cette échelle dans les prochains jours, mais une surveillance accrue de la zone, notamment par drone, sera exercée.

#974 #LaRéunion #Lagon #Lermitage. Les pêcheurs à la recherche du requin juvénile dans la passe pic.twitter.com/0AAiGrkdfA — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 5 mai 2017

C'est un dipsositif important qui a été mis en place pour capturer ce requin observé à pluisieurs reprises par des usagers de la mer. L'action est en effet réalisée sous maîtrise d’œuvre du Comité régional des pêches maritimes et des élevages Marins de La Réunion (CRPMEM), en coordination avec les maîtres-nageurs sauveteurs de la ville de Saint Paul, la Réserve marine, la ligue de surf avec son dispositif Vigie requin renforcé, et l’appui du Centre de ressources et d'appui du risque requin (CRA) pour la coordination globale.

Lorsqu'il aura été prélevé le requin servira aux travaux sur la prévention de la ciguatera. Cette maladie très grave pour l'homme est liée à une toxine qui se concentre dans la chair et le tissu nerveux des requins notamment. C'est ce qui motive l'interidiction de commercialisation des squales à La Réunion.

mb/rb/www.ipreunion.com