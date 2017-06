Ce mercredi 31 mai 2017, un requin bouledogue a été filmé circulant au coeur du lagon près de l'herbier de la passe de l'Ermitage. C'est sur son paddle qu'un usager de la mer a plongé sa caméra dans l'eau, capturant ainsi le passage du squale. Il l'a ensuite partagé sur sa page Facebook, invitant les plus jeunes à la prudence. Du côté du centre de ressources et d'appui du risque requin, un nouveau dispositif de pêche est en cours de validation pour attraper le squale sans causer de dommages à la faune et la flore marines.

Ce mercredi 31 mai 2017, un requin bouledogue a été filmé circulant au coeur du lagon près de l'herbier de la passe de l'Ermitage. C'est sur son paddle qu'un usager de la mer a plongé sa caméra dans l'eau, capturant ainsi le passage du squale. Il l'a ensuite partagé sur sa page Facebook, invitant les plus jeunes à la prudence. Du côté du centre de ressources et d'appui du risque requin, un nouveau dispositif de pêche est en cours de validation pour attraper le squale sans causer de dommages à la faune et la flore marines.

"On est mieux sur l'eau que dans l'eau" : à la vue des images suivantes, on ne peut qu'être d'accord avec la conclusion du post de "Delatouf Stuf". Alors qu'il était sur un paddle, ce dernier a filmé le passage d'un requin bouledogue au coeur du lagon, près de l'herbier de la passe de l'Ermitage.

Au début du mois de mai, le centre de ressources et d'appui du risque requin avait confirmé la sédentarisation d'un requin bouledogue dans le lagon de l'Ermitage. Malgré les opérations de pêche organisées par la suite, le squale n'a pas pu être pris dans les filets. "Un nouveau dispositif est en cours de validation" indique Brigitte Noel, du centre de ressources et d'appui du risque requin. L'idée serait de "capturer le requin sans nuire à la faune et la flore" comme c'était le risque avec les filets. De plus, il semblerait que le bouledogue ait été "effarouché par les précédentes opérations". D'où la mise en place d'un "protocole optimisée" sur lequel "tout le monde travaille en permanence". Il devrait être validé dès ce jeudi.

mp/www.ipreunion.com