Il n'y aura pas de pêche aux requins dans la zone de protection renforcée de l'écosystème à Boucan-Canot (Saint-Paul). Le préfet a abandonné l'idée après que la consultation publique sur le projet d'arrêté autorisant ces captures ait été massivement défavorable à l'ouverture d'un secteur de pêche professionnelle. La consultation a eu lieu du 8 au 28 février 2017. Les résultats ont été communiqués ce jeudi 1er juin au Comité régional d'études et de sports sous-marins. À sa demande. Cette décision du préfet enterre, de fait, toute possibilité de capture dans la zone de protection renforcée.

"La société réunionnaise est réfléchie et son constat est rassurant. Des gens que l'on entend jamais se sont exprimés. D'ailleurs, j'ai été étonné du nombre de réponses reçues. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la plongéee" à La Réunion commente Jean-Marc Charel, président du Comité régional d'études et de sports sous-marins, à la lecture de la décision préfectorale.

Une décision qui devrait conforter la Réserve Marine dans son opposition au projet, puisque la structure avait émis un avis défavorable via son conseil scientifique, quant à la mise en place de ce secteur de pêche profesionnelle, en zone de protection renforcée de l'écosystème.

Initié dans le cadre du dispositif Cap requins 2, le projet d'arrêté préfectoral, soumis à l'avis du public, prévoyait l'ouverture d'une zone de pêche supplémentaire d'une superficie d'1,28 hectare, située en zone de protection renforcée de la Réserve Marine, à 300 mètres au delà de la zone de baignade, protégée par les filets installés à Boucan Canot. La pêche aurait été menée par une palangre verticale amovible avec alerte de capture installée sur le secteur concerné.

Mais, "la consultation du public, effectuée via le site internet de la préfecture, [qui] a rencontré un important succès puisque près de dix mille courriels ont été reçus, provenant majoritairement de La Réunion, mais aussi de métropole et de l’étranger", rend un avis largement défavorable au projet, précise la Direction de la mer sud océan Indien (DMSOI - Ministère de l'environnement, de l'energie et de la mer) dans son courrier de réponse à Jean-Marc Charel. "Sur 9775 avis reçus, 7971 (81,55%) étaient opposés au projet, 1793 (18,35%) favorables et 11 (0,1%) ne se prononçaient pas. Le préfet a décidé en opportunité de ne pas donner suite au projet d’arrêté." précise encore le courrier de la DMSOI.

Lors de sa mise en consultation, le projet d'arrêté avait été motivé par les résultats du programme Charc (Connaissances de l’écologie et de l’habitat de deux espèces de requins côtiers sur la côte ouest de La Réunion), qui pointaient un déséquilibre de l'écosystème. Le projet était également appuyé par des arguments relevant de la fréquence des attaques de requins, notamment en ZPR, de la mobilité des requins ciblés et du recours à la pêche ciblée des Requins tigre et bouledogue, à proximité des activités humaines dans un but de réduction du risque d’attaque. Le CS de la Réserve Marine, fermement opposé au projet, avait estimé que, "compte tenu de l’existence d’un linéaire côtier limité à La Réunion (…), et de la mobilité avérée des espèces ciblées (…) le positionnement de dispositifs en zones de protection renforcée (8,2% du linéaire total de l’île) ne paraî(ssait) pas nécessaire".

Pour rappel :

Il y a eu 21 attaques de requin depuis 2011. Neuf de ces attaques ont été mortelles. Plus de la moitié concernent des surfeurs ou des bodyboardeurs.

