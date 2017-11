Un événement vient d'être lancé sur Facebook. Intitulé "Carry's party des amoureux de l'océan", ce pique-nique géant doit se dérouler le dimanche 10 décembre 2017 sur une plage pour l'instant inconnue. Les organisateurs se demandent s'il doit se tenir à Boucan Canot, aux Roches Noires ou à l'Étang-Salé. Objectif : réclamer un accès sécurisé à la mer sans craindre le risque requins. (Photo d'archives de la manifestation À la reconquête de la mer le 17 septembre 2017)

À l’origine de cette initiative on retrouve Nathalie Engelmann, organisatrice de À la reconquête de la mer dans la ville étang-saléenne le 17 septembre dernier. Cette manifestation interdite par arrêté municipal avait quand même eu lieu. 200 personnes formaient une chaîne humaine afin de réclamer un retour dans l’eau sans craindre le risque requins.

Pour cette Carry’s party, 12 personnes confirmaient leur participation et 45 autres se disaient intéressées. Consultez les informations autour de cette action en cliquant sur ce lien.

"Qui est partant pour se rassembler pour un pique-nique festif et convivial ? Pour dire qu’on n'oublie pas et qu’on reste unis pour que nos enfants retrouvent le bonheur de l’Océan", commente Nathalie Engelmann via sa publication.

Elle donne rendez-vous le 10 décembre à 12 heures sur : "Une plage fermée à définir. Boucan ? Roche ? Étang-Salé." Pour rappel, les plages des Roches Noires et de Boucan Canot restent interdites à la baignade et aux activités nautiques depuis le mois de juin en raison de la dégradation des filets anti-requins.

Autre événement similaire à celui lancé le 10 décembre : Nou’t tout dans la mer le 9 septembre dernier avec le rassemblement d’un millier de personnes aux Roches. Jean-François Nativel, secrétaire d’Océan Prévention Réunion, était d’ailleurs mis en examen pour l’organisation de cette manifestation non-autorisée.

