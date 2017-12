Publié le Vendredi 22 Décembre à 09H59 / Actualisé le Vendredi 22 Décembre à 10H26

Le site Inforequin.re annonce le prélèvement de deux squales femelles le 18 décembre 2017. Il s'agit respectivement d'un requin bouledogue de 2 mètres 92 capturé à l'Hermitage et d'un tigre de 2 m 65 attrapé à Saint-Gilles-les-Bains. Deux prises effectuées dans les eaux saint-pauloises dans le cadre du programme Cap Requins 2. Le Centre de ressource et d'appui annonce, lui, sur sa page Facebook une alerte requin de 2 à 3 juvéniles bouledogues de plus d'un mètre à l'Hermitage observés dans le cadre du dispositif Vigies requins renforcées de la Ligue réunionnaise de surf (VRR) ce jeudi 21 décembre 2017.

