La commune de Saint-Paul et ses partenaires tiennent une conférence de presse cette semaine afin d'effectuer des annonces à propos de la réduction du risque requin. La pêche des squales va s'accentuer début 2018 avec le nouveau programme Cap Requins 3 bientôt piloté par le Centre de ressources et d'appui (CRA). Davantage de prélèvements s'effectueront au large des spots de Boucan Canot et des Roches Noires à Saint-Gilles-les-Bains où la mairie de Saint-Paul mise sur un retour des activités nautiques en toute sécurité avant la fin 2018. Explications. (Photo d'archives)

Les représentants de la collectivité saint-pauloise et leurs partenaires évoqueront des pistes lors de ce point presse. Depuis trois mois, elle mène des réunions techniques avec le CRA, la Réserve marine et l’État. Objectif : impulser de nouvelles actions.

Selon nos informations, le nouveau programme Cap Requins 3, lancé en février 2018 dont le Centre de ressources et d’appui sera maître d’œuvre -et non plus par le Comité des pêches-, permettra d’intensifier l’effort de pêche. Notamment au large des deux spots auparavant très fréquentés quand les filets étaient en place.

"L’idée est d’augmenter la fréquence de la pêche autour du périmètre extérieure à la Réserve avec le CRA qui est en train de lancer son marché pour CAP requins 3. Notamment au large de Boucan Canot et des Roches Noires. Avec des palangres de fond, on peut y attraper des bouledogues et des tigres mais de façon ciblée", glisse une source en première ligne dans ce dossier.

"Si un requin rode de manière trop rapprochée de ces spots, l’idée est de l’attirer pour pouvoir le prélever. On fait une double protection. Ces propositions ont été validées. Elles vont être expliquées lors de cette conférence de presse", annonce notre interlocuteur. Le programme CapRequins 2 se termine, lui, fin décembre 2017.

Le nouvel appel d’offres lancé fin octobre 2017, encadrant le nouveau programme de pêche 2018-2021, est en cours d’examen. Les premiers engins de pêche doivent être déployés en février 2018 précise le CRA. On reste aussi dans l’attente des réponses de la ministre de l’Outre-mer Annick Girardin à propos de la crise requin.

Durant sa visite dans l’île en octobre elle promettait d’examiner l’arrêté ciguatera et abordait la question de la commercialisation de la chair de requins. Tout en évoquant aussi des solutions pour retourner à l’eau.

"Nous avons demandé des réponses à l’État en mettant la pression et en posant des questions à la ministre de l’Outre-mer. L’État devrait annoncer des choses comme la ministre l’avais promis. L’un des points les plus compliqués concerne l’arrêté ciguatera où nous n’avons pas d’éléments de réponse", ajoute un autre connaisseur de ce dossier.

Une intensification de l’effort de pêche demeure "nécessaire" selon lui étant donné le nombre de spécimens attrapés depuis la reprise de Cap Requins 2. Un programme mis en sommeil de fin juin à fin septembre. Depuis sa relance, huit requins tigres et un bouledogue étaient prélevés.

La dernière capture date du 18 décembre dernier avec la prise de deux femelles bouledogue et tigre, mesurant respectivement 2 mètres 92 et 2 m 65. À l’Hermitage et à Saint-Gilles. Parmi ces neuf spécimens, on compte huit femelles et un mâle. Un prélèvement accentué mais aussi des futurs filets anti-requins posés pour se protéger des squales.

Un filet provisoire de baignade vient d’être installé aux Roches Noires ce 21 décembre. Avant les vacances scolaires. Mais le retour des activités nautiques devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année 2018 aux Roches et à Boucan. Willy Cail, directeur de la prévention et de la sécurité à la mairie de Saint-Paul, précise les contours de ce projet.

"Ce filet provisoire s’inscrit dans un projet global avec le lancement d’une assistance de maîtrise d’ouvrage (AMO) menée par un groupement d’entreprises. Un cabinet d’ingénierie marine reconnu, des avocats et des spécialistes du comportement des requins composent cette structure. Elle va prochainement recevoir sa notification de marché de la part de la municipalité", commente le cadre.

L’AMO va travailler sur des équipements de protection à mettre en place pour permettre le retour complet à la pratique des activités nautiques en toute sécurité. Le CRA teste actuellement à Boucan trois types de filets. Willy Cail espère un déploiement des dispositifs à Boucan Canot et aux Roches Noires avant la fin 2018.

Le groupement va mener un audit de quatre semaines en janvier 2018 afin d’examiner les anciens filets précédemment installés sur les deux plages. Il disposera ensuite de six mois afin de proposer des solutions.

"Notre but est de réduire ce délai avec un projet comportant plusieurs options pour pouvoir lancer les marchés avec les entreprises. La commune de Saint-Paul montera le cahier des charges. Contrairement à avant où c’était Seanergy qui proposait son filet", glisse-t-il.

En attendant, il faudra se contenter du filet provisoire des Roches déjà en place et de celui de Boucan installé au début de l’année 2018.

ts/www.ipreunion.com