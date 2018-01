Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Le Centre de ressource et d'appui (CRA) appelle à la grande prudence après les eaux de baignade rendues turbides par la pluie de la forte tempête tropicale. "D'importants panaches de sorties de ravines et des plans d'eau particulièrement turbides sont constatés sur les côtes. Dans ces conditions et pendant quelques jours, le niveau de risque requin augmente considérablement en cas de mise à l'eau", précise le CRA dans un post Facebook. (Photo d'illustration)

