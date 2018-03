Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 2 heures

Un peu de douceur dans un monde de brutes. La vidéo réalisée par un drone en Floride (Etats Unis) pourrait s'intituler ainsi. Mise en ligne par lequipe.fr, les images inédites ont "de quoi surprendre" écrit le site d'information. "On y voit des requins (à pointes noires et tisserands, sans danger pour l'homme - ndlr) profiter des eaux chaudes de la Floride à côté des surfeurs. Ce spectacle a été capturé durant la migration de certaines espèces - la vidéo montre également la présence de lamantins et raies - qui a lieu chaque année à cette même période" écrit encore lequipe.fr. Regardez, appréciez

