Un requin a été observé "derrière le lagon de la Saline" ce mardi 11 juillet 2018, indique sur sa page Facebook le Centre de ressources et d'appui (CRA) sur le risque requin. Un second squale a également été vu sur le spot de surf de Saint-Leu ce lundi, ajoute le CRA qui appelle à la prudence et met en garde contre le "risque d'attaques (de requins) accru en hiver austral"

