Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Durant cette période de vacances scolaires, le préfet de La Réunion recommande la plus grande vigilance aux usagers de la mer et plus particulièrement aux pratiquants des activités les plus exposées au risque requin qui font l'objet d'une réglementation spécifique. "En effet, même si La Réunion n'a pas eu à déplorer depuis un an d'attaques de requins avec victimes humaines, la majorité de ces attaques est historiquement associée à la période actuelle de refroidissement saisonnier de la température de l'eau de mer, avec une fréquentation plus importante des côtes en hiver austral par les requins bouledogue potentiellement dangereux. Le niveau de risque est donc plus élevé en cette période" rappelle la préfecture dont nous publions le communiqué ci-dessous

