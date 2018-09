Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une carte indiquant en temps réel la position des engins de "capture ciblée" des requins tigre et bouledogue a été mise en ligne ce lundi 3 septembre 2018 par le centre de ressources et d'appui sur le risque requin. "Sur cette carte, les usagers de la mer à La Réunion peuvent retrouver les positions et heures de déploiement des engins de pêche (notamment le dispositif d'alerte de capture, PAVAC - ndlr) en temps réel, avec une persistance d'affichage de 3 et 6 heures respectivement après leur relève, ainsi que les captures ciblées (requins tigre et bouledogue) jusqu'à 5 jours après leur capture" précise le CRA réduction du risque requin.

