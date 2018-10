Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Deux requins tigres ont été prélevés ce mercredi 10 octobre 2018. Le premier, un squale de 2,40 mètres, a été pêché aux alentours de 5h du matin au large de Saint-Paul, le second, un peu plus petit avec ses 2 mètres au niveau de Saint-Gilles les Bains vers Saint-Gilles les Bains. Ces captures entrent dans le cadre du programme réunionnais de pêche préventive du Centre de Ressource et d'Appui sur le risque requin 2018-2021.

