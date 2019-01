Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 17 minutes

D'après nos informations, confirmées par le Centre de Ressource et d'Appui (CRA), une attaque de requin a eu lieu à Sainte-Rose au niveau de l'embouchure de la Rivière de l'Est ce mercredi 30 janvier 2019, à 9h15. Un individu, âgé d'une quarantaine d'années a eu une jambe arrachée et est décédé. Le CROSS est actuellement en intervention. Il s'agit de la dixième attaque mortelle de squale. Suivez notre LIVE

