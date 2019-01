Floris Huet était âgé de 41 lorsqu'il a perdu la vie le mercredi 30 janvier à Sainte-Rose. C'est la première fois qu'un pêcheur de bichiques est attaqué mortellement. Il venait de Saint-Joseph et avec ses amis, il venait de se mettre à l'eau. Le requin lui a arraché la jambe a moins de cinq mètres du bord. Océan Prévention Réunion a lancé une cagnotte pour soutenir la famille du pêcheur. Ils font appel à la solidarité des Réunionnais pour accompagner la famille dans cette épreuve. (photo d'illustration)

Triste jour pour la famille Huet, mercredi 30 janvier Floris a perdu la vie après l'attaque d'un requin qui lui a arraché la jambe. Malgré l'intervention de ses compagnons et des secours il est décédé quelques minutes après l'attaque. L'association Océan Prévention Réunion (Opr) organise une collecte de dons pour aider sa famille.

Voici le message d'Opr :

Floris Huet est mort le 31 janvier des suites d'une attaque de requin à Sainte Rose rivière de l'Est

Il laisse une une famille en deuil. Nos pensées et notre soutien très sincère à sa femme et à sa petite fille de 4 ans.



A la demande de la famille, nous organisons une collecte afin d'apporter une aide financière, qui sera utile dans ce moment difficile.



La totalité de la somme recueillie sera remise à sa femme une fois la collecte achevée le 20 février 2019



La veillée se déroulera jeudi 31 janvier 2019 à partir de 16h. L'enterrement aura lieu demain vendredi sur 1er février 2019 à 16 h



Un immense merci à tous ceux qui pourront contribuer, même modestement



Vous pouvez également laisser juste un mot de soutien à la famille

