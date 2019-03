Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 49 minutes

Plusieurs témoins ont observé deux requins ce vendredi 22 mars en fin de journée dans le lagon de Saint Leu au niveau du Four à Chaux et du restaurant Le Château de Sable (ex La Varangue). Les témoins, choqués, disent avoir aperçu des ailerons et plusieurs masses sombres dans l'eau tandis que des baigneurs et des plongeurs y étaient encore. Toujours selon ces témoins, il s'agirait de requins bouledogues, d'environ deux mètres. Les équipes du CRA (centre de ressources et d'appui sur le risque requin) seront sur place dès ce samedi 23 mars matin. En ce dernier week-end de vacances scolaires, les plages de Saint-Leu seront fermées jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

