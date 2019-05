Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 31 minutes

Cela fait 4 ans et demi que la mère de Talon Bishop se bat avec la justice. Sa fille est décédée le 14 février 2015, des suites d'une attaque de requin, à l'Etang-Salé. Sa mère a attaqué la commune : elle pointe du doigt l'absence de panneau d'interdiction de baignade à cet endroit. Un non lieu a été prononcé. La mère de famille a fait appel de cette décision. Le dossier est examiné ce mardi 7 mai 2019 par la juridiction d'appel. La mère de la victime a aussi créé une page de soutien et organisé une cagnotte en ligne pour financer les frais d'avocat (Photos d'illustration rb/www.ipreunion.com)

