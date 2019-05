Kim Mahbouli, un surfeur de 28 ans, est mort jeudi 9 mai 2019 après une attaque de squale à Saint-Leu. Il s'agit de la 24ème attaque de requin depuis le début de la crise en 2011, et la 11ème mortelle. A La Réunion, les réactions se multiplient.

• Jean-Luc Pourdroux, député de La Réunion

"Je viens d’apprendre le décès d’un surfeur suite à une attaque de requin qui s’est produite cet après-midi à Saint-Leu. Je tiens à m’associer à la famille de la victime, à ses proches ainsi qu’à la communauté des surfeurs qui a repêché son corps et je leur présente mes sincères condoléances.

Quand bien même Monsieur le Préfet de La Réunion a appelé à la prudence, cette triste nouvelle rappelle l’urgence relative au risque requin sur notre île. Je réitère mes demandes pour que des dispositifs rapides et efficaces soient mis en place afin que de tels événements dramatiques, trop nombreux depuis ces dernières années, ne se reproduisent plus."

• La Mairie de Saint-Leu

"Aujourd'hui [jeudi 9 mai] peu après 16h30, une attaque de requin mortelle s’est produite au niveau du Spot de surf de Saint-Leu. Les sapeurs-pompiers et les gendarmes arrivés rapidement sur place ont procédé à l'intervention en mer. La victime, un jeune homme de 29 ans, n'a malheureusement pas survécu à l'attaque et a succombé à ses blessures peu après avoir été évacuée vers le port.

La ville de Saint-Leu est en deuil.

Le Maire Bruno Domen et les membres du Conseil Municipal adressent leurs sincère condoléances à la famille du jeune homme."

• Karine Pothin de la Réserve marine naturelle de La Réunion

"Karine Pothin, directrice de la réserve marine naturelle de La Réunion ainsi que son équipe font part de leur émotion suite au décès tragique du surfeur Kim Mahbouli à Saint-Leu.

Toutes leurs pensées vont vers les proches de la victime, auxquels ils adressent leurs plus sincères condoléances.

Cet événement dramatique met une nouvelle fois en lumière la problématique requin, qui ne cesse de heurter notre territoire dans ses dimensions humaines d’abord, économiques ensuite et plus globalement d’accès sécurisé à la mer.

Dans ce moment douloureux, la Réserve marine précise qu’elle participe de manière active, comme elle l’a fait jusqu’à présent, au travail mené avec l’ensemble des acteurs concernés dans le but de trouver des solutions pérennes."

