Quatre jours après l'attaque mortelle qui a coûté la vie à Kim Mahbouli, un jeune surfeur de 28 ans, jeudi 9 mai 2019, le Centre de ressources et d'appui pour la réduction du risque requin (CRA) a confirmé que le requin à l'origine du drame était bien un requin bouledogue. Si des similitudes ont été relevées entre les blessures du surfeur et le requin de 2,3 mètres prélevé samedi 11 mai 2019 entre le sport de la Tortue et la Gauche de Saint-Leu, le CRA n'est, pour l'instant, pas en mesure de confirmer qu'il s'agit bien du même requin.

