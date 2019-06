Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 51 minutes

Ce sont des chasseurs sous-marins qui ont donné l'alerte, ce samedi 8 juin 2019. Ils ont aperçu un requin bouledogue d'environ un mètre cinquante aux Roches Noires. Le CRA (Centre de réduction du risque requin) appelle à la plus grande prudence. Il y a quelques jours, le CRA lançait déjà un appel à la vigilance expliquant que les opérations de pêche préventives étaient rendues difficiles par les conditions en mer (vent et houle) et notait qu'à l'approche de l'hiver austral et le refroidissement des températures, une recrudescence de squales à proximité de nos côtes était enregistrée. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

