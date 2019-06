Des surfeurs sont sous le feu des critiques en Australie depuis un incident qui s'est déroulé en début de semaine, sur la baie de Ballina. Un requin a d'abord été aperçu dans l'eau. Très vite, il a été rejoint par toute une bande de juvéniles : au final 60 requins ont été filmés par les autorités en hélicoptère ! Bien qu'il s'agisse de jeunes squales, l'ordre d'évacuer a tout de suite été donné aux surfeurs. Pourtant seuls 20% d'entre eux ont obéi et sont sortis de l'eau. De quoi mettre en colère la communauté de surfeurs, qui juge ceux restés dans la mer d'irresponsables. (Photo : Des dizaines de requins aperçus à Ballina - Twitter SharkSmart)

C'est une information qui nous vient des médias anglophones : alors qu'une bande de 60 jeunes requins a été observée dans la mer, la majorité des surfeurs a préféré rester à l'eau et ne pas obéir aux ordres pourtant scandés par les autorités en hélicoptère.

DPI aerial report: 60x 2m Bull Shark at NORTH WALL BREAK WALL, Ballina at 10:54 am on 10 Jun 2019. Beach Evacuated.Authorities Notified. pic.twitter.com/wR5604hgIl — SharkSmart (@NSWSharkSmart) 10 juin 2019

Sur la vidéo ci-dessous on voit de nombreux surfeurs à l'eau, environ 70 selon les médias locaux. Et sur la seconde vidéo (il faut cliquer à droite pour voir la vidéo avec les requins) on aperçoit distinctement des dizaines de requins sous la surface. Bien que juvéniles et sans doute inoffensifs, cette bande de squales a été jugée dangereuse par les autorités qui ont demandé d'évacuer.

Mais malgré les ordres scandés par les autorités à bord d'un hélicoptère, seuls 20% des surfeurs, selon les médias locaux, sont sortis de l'eau. De nombreux surfeurs s'offusquent de cette attitude. Le maire de Ballina David Wright s'est lui aussi dit déçu par la réaction des surfeurs.