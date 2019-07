Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

À l'occasion des vacances scolaires, le préfet de La Réunion recommande la plus grande vigilance à tous les usagers de la mer, "et plus particulièrement aux pratiquants des activités nautiques particulièrement exposées au risque requin (surf, bodyboard) qui font l'objet d'une réglementation spécifique". Rappelons que la baignade et plusieurs activités nautiques sont interdites hors du lagon et des zone protégées (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

À l'occasion des vacances scolaires, le préfet de La Réunion recommande la plus grande vigilance à tous les usagers de la mer, "et plus particulièrement aux pratiquants des activités nautiques particulièrement exposées au risque requin (surf, bodyboard) qui font l'objet d'une réglementation spécifique". Rappelons que la baignade et plusieurs activités nautiques sont interdites hors du lagon et des zone protégées (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)