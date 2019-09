Publié le Samedi 31 Août à 19H10 / Actualisé il y a 2 heures

Le CRA annonçait avoir repéré un requin non identifié d'1,5 mètre entre la passe de l'Ermitage et le spot de 3 Bassins à environ 400m du rivage. Une alerte de la brigade nature, fait ce samedi 31 septembre 2019 à 7h30. Un peu plus tard, vers 13h45 un autre requin d'1,5 mètre a été observé derrière la zone de baignade de l'Etang-Salé. On ne sait pas s'il s'agit du même requin. Le CRA rappelle à tous les usagers d'observer la plus grande prudence dans leurs activités en mer. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

