Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Le Centre Sécurité Requin (CSR), anciennement "CRA", lance l'application Dorsal. Celle-ci est censée aider à signaler et repérer les requins observés dans la mer, afin d'alerter les autres utilisateurs. Il s'agit d'une application australienne, créée en 2015, à ce jour elle est implantée en Australie, aux Etats-Unis, à Hawaï et maintenant à La Réunion. Selon le CSR, on compte près de 300.000 utilisateurs à travers le monde. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Centre Sécurité Requin (CSR), anciennement "CRA", lance l'application Dorsal. Celle-ci est censée aider à signaler et repérer les requins observés dans la mer, afin d'alerter les autres utilisateurs. Il s'agit d'une application australienne, créée en 2015, à ce jour elle est implantée en Australie, aux Etats-Unis, à Hawaï et maintenant à La Réunion. Selon le CSR, on compte près de 300.000 utilisateurs à travers le monde. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)