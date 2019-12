Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Après les observations de requins de ces derniers jours dans le sud et dans l'ouest, le Centre Sécurité Requin a décidé de déployer 5 palangres de type PAVAC ce week-end, des engins de capture. Trois ont été déployés sur Saint-Pierre et deux sur Saint-Gilles. Un requin aurait d'ailleurs été observé et reporté via l'application Dorsal par un surfeur à l'eau, au large de Terre Sainte ce samedi 14 décembre. (Photo d'illustration Boucan Canot rb/www.ipreunion.com)

