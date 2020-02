C'est un client qui donne l'alerte. Dans une poissonnerie de l'ouest, entre la daurade et le saumon traînait ce jeudi 6 février 2020 du requin dagsit, aussi appelé gris de récif. Une découverte étonnante alors que cette espèce est officiellement classée "protégée" depuis la parution d'un arrêté préfectoral datant de 2015. Il est normalement interdit de pêcher, stocker ou vendre ce requin. Le gérant de la poissonnerie reconnaît l'erreur tout en assurant ne pas avoir eu connaissance de cet arrêté préfectoral. Il affirme avoir immédiatement retiré le requin de ses étals.

Vendu 18,90 euros le kilo, la pièce de poisson avait de quoi surprendre dans cette poissonnerie de l'ouest : sur l'étiquette on pouvait lire en effet "requin daxit" (pour "dagsit"). Il s'agit de requin gris de récif, une espèce protégée depuis un arrêté préfectoral datant du 13 février 2015. Ce jour-là, un article 15 bis s'est ajouté à l'article déjà existant du 15 juillet 2008 qui réglemente l'exercice de la pêche maritime de loisir.

On y lit que "la pêche, la conservation à bord, le transbordement, le débarquement, le stockage et la vente de tout ou partie des espèces de requin" citées sont interdits. Parmi les 5 espèces nommées se trouve bel et bien le requin dagsit ou gris de récif, comme on peut le voir ci-dessous :

Contacté, le gérant de la poissonnerie nous affirme ne pas savoir que le requin dagsit était une espèce protégée. Mais il reconnaît cependant que le requin se trouvait bien dans son étal : "pêché au large par mes soins". Il ajoute : "ce sont des petits requins d'épave qu'il nous arrive de pêcher assez rarement".

Le responsable ajoute être "contre la pêche des tigres et des bouledogues" et "pêcher pour vivre", mais estime qu'une fois le requin gris de récif pêché, il vaut mieux le remonter que le relâcher blessé ou mort dans la mer : "ce n'est pas respectueux pour le poisson !"

Il présente toutefois ses excuses, "désolé si cela a pu choquer", et assure que le requin en question a été immédiatement retiré de la vente.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com