Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Un requin-nourrice de 2,8 mètres s'est échoué sur une plage de galets de Saint-Louis, confirme le Centre sécurité requin. Les équipes du CSR sont sur place. L'animal serait probablement mort de causes naturelles selon les scientifiques. Des études plus poussées vont être menées par le CSR sur la carcasse de l'animal et un point complet sera fait ce lundi 29 juin. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un requin-nourrice de 2,8 mètres s'est échoué sur une plage de galets de Saint-Louis, confirme le Centre sécurité requin. Les équipes du CSR sont sur place. L'animal serait probablement mort de causes naturelles selon les scientifiques. Des études plus poussées vont être menées par le CSR sur la carcasse de l'animal et un point complet sera fait ce lundi 29 juin. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)