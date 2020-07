Le Polynésien Michel Bourez a été attaqué par un requin-marteau à Tahiti il y a quelques jours, rapporte le journal l'Equipe. "J'étais en train de surfer, et boom je suis tombé "raconte-t-il. "Je me suis dit : "Aïe... j'ai tapé quelque chose". J'ai pensé à une tortue ou à un dauphin. (...) J'ai mis les pieds dans l'eau, pour garder l'équilibre. Et là, sur la droite, je vois un requin prêt à me charger. C'était un requin-marteau. Il était gros. C'est une espèce dangereuse."

Michel Bourez s'est fait attaqué alors qu'il était au large de Papeete, capitale à l'ouest de l'île de Tahiti. Il se rendait avec des amis en direction de Moorea, une île en face.

Selon le surfeur le requin l'a chargé à deux reprises. "Il m'a foncé dessus. Je suis tombé sur le côté et j'ai mis le foil entre lui et moi. Et le requin a attaqué le foil une deuxième fois. J'ai senti des vibrations. Il n'a pas dû aimer ce qu'il a goûté, comme c'était du carbone, il s'est barré d'un coup. (...) Heureusement, quelques minutes après, les copains ont fini par arriver à fond la caisse. Au final, j'ai bien flippé. Ces derniers temps, j'ai vu plein de requins-marteaux, on savait donc que c'était possible de se faire attaquer."

En 2015 c'est le surfeur Mick Fanning qui avait été attaqué à Jeffreys Bay, au cours de la finale de la compétition sud-africaine du circuit pro, rappelle l'Equipe.

L'Australien, triple champion du monde, s'en était sorti sain et sauf. Il était parvenu à repousser le requin qui a rebroussé chemin en emportant un morceau du leash (cordon reliant la planche au surfuer). Mick Fanning avait ensuiite pu monter sur un bateau de l'organisation de la compétition venu à son secours.

