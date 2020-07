Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Le tribunal administratif a condamné la commune de Saint-Paul à payer un plus de 350.000 euros à la société Seanergy OI. Spécialisée dans les travaux maritimes l'entreprise avait obtenu en 2014 le marché de mise en place de filets anti-requins aux Roches noires et à Boucan Canot. Le contrat n'avait pas été reconduit par la mairie. Seanergy OI avait engagé une procédure à l'encontre de la mairie alors dirigé par Joseph Sinimalé. L'entreprise vient donc d'obtenir gain de cause. Cette condamnation "est un échec de plus de l'ancienne municipalité et témoigne de la légèreté avec laquelle les affaires communales ont été gérées" a commenté la nouvelle maire Huguette Bello dans un communiqué publié ce jeudi soir 9 juillet 2020 (Photo rb/www.ipreunion.com)

