Avec le passage ces derniers jours de plusieurs épisodes de fortes houles, le programme réunionnais de pêche de prévention (PR2P) est interrompu depuis le 29 juin sur la majeure partie des zones habituellement couvertes. Le Centre Sécurité Requin recommande la plus grande vigilance à tous les usagers de la mer, et plus particulièrement aux pratiquants des activités nautiques particulièrement exposées au risque requin. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

