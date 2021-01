Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Les fortes pluies survenues dans l'ouest de La Réunion le mardi 12 janvier pourraient engendrer la présence de squales dans le secteur. Le Centre sécurité requin (CSR) explique à ce sujet que la crue de la Grande Ravine a provoqué une augmentation de la turbidité dans la zone côtière, des conditions "propices aux attaques de requins". Cette ravine se situe à 2 km au sud du spot de Trois Bassins et à 4 km au nord de Saint-Leu. Le CSR appelle à la prudence et invite dès lors les usagers à faire preuve "de la plus grande retenue dans leurs activités en mer". (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

