Est-ce enfin la fin d’une longue attente pour de nombreux Réunionnais ? En tout cas, l’avancée de la Nouvelle route du littoral, ou celle que l'on surnomme la route la plus chère au monde, passionne. Mais après des années et des années de travaux, de conflit, de retards… les Réunionnais vont enfin pouvoir emprunter une première portion de la NRL dans le sens Saint-Denis-La Grande Chaloupe.

- À nous la NRL -

Comme le disait Huguette Bello, "l’horizon s’éclaircit enfin pour les Réunionnais". Une ouverture est prévue dans le sens Saint-Denis-La Grande Chaloupe sur 8 kilomètres sécurisés entre fin août et mi-septembre. "Cela va permettre de libérer les voies côté mer et à l'issue les automobilistes dans le sens Possession-Saint-Denis seront basculés sur les voies côtés mer sur la route en corniche, en attendant l'ouverture sur 4 voies de la NRL", expliquait à notre micro Nicolas Morbé, directeur général adjoint des routes et des transports à la Région Réunion.

Nicolas Morbé, espère également que la circulation sur les quatre voies se fera début septembre. "L'entreprise s'y est engagée, même si on espère qu'ils mettront les bouchées doubles pour ouvrir plus tôt." "Après le chantier reste soumis aux aléas climatiques" ajoute-t-il. Cependant, comme il l'explique, le repositionnement des accropodes ne permet pas une cadence plus rapide.

- Une route... et pourtant tant rebondissements -

Promesse tant attendue pour résoudre les problèmes de réseau routier et de basculement à répétition de la route en corniche, cette route s’est avérée être une véritable épine dans le pied pour la Région. En 2013, l’histoire de la NRL débute, les travaux avancent après plus de 20 années d’études. Mais alors que le chantier se poursuit, en 2019, coup d’arrêt. La route nécessite trois millions de tonnes de roches, supposant l’ouverture des carrières de Saint-Leu et de Bois-Blanc. Suite à une décision du tribunal, ces carrières restent closes et la NRL se retrouve en manque de matériaux.

Alors que les Réunionnais s’imaginaient déjà circuler tranquillement sur cette route reliant Saint-Denis à La Possession, coup de massue. Didier Robert, alors président de Région, annonce le 20 juin 2020, que le projet ne sera réalisé que partiellement. Cela n’arrête cependant pas la Région Réunion qui, le 30 mars 2021, célèbre en grande pompe la livraison de la route pour la partie viaduc qui relie la Grande Chaloupe au chef-lieu. Une route sur laquelle, au moment de l’inauguration, est toujours fermée aux automobilistes. Lors de cette livraison, la Région et son président de l’époque, Didier Robert l’assurent, "cette partie sera livrée à la fin de l'année 2021"…

Le 28 février 2022, les travaux reprennent enfin. Pour terminer la route, la solution du viaduc a été priorisée. Ce lancement des travaux fait suite à la visite de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer à l’époque. Le 23 mars 2022, le choix du tout viaduc est définitivement acté par le conseil régional, faute de roches massives. Une décision qui n’a pas fait l’unanimité du côté des transporteurs qui se sont rapidement mobilisés et ont demandé un entretien à Madame Huguette Bello, alors élue nouvelle présidente de la Région Réunion.

Le 16 mars 2022, dans le cadre d’un protocole signé, l’État s’est engagé au côté de la Région pour terminer la NRL en injectant plus de 420 millions d’euros. Jean Castex l’a dit, "au final, le viaduc coûtera plus de 840 millions d’euros", ce qui devrait porter le coût final de la route de 13 kilomètres largement au-delà des deux milliards d’euros, contre 1,6 annoncé au début du chantier. Une somme qui n'inclut pas le raccordement au viaduc existant, qui bénéficie d'un financement distinct, de 17 millions d'euros comme l'avait déjà révélé Imaz Press précédemment.

- Une enquête pour favoritisme, corruption et trafic d'influence -

Ce chantier de la NRL a aussi son volet judiciaire. Imaz Press Réunion révèle dès le jeudi 5 février 2015 qu'une enquête est ouverte concernant les marchés de la nouvelle route du littoral. Ces investigations pour favoritisme, corruption et trafic d'influence débouchent le 8 octobre 2015 sur une série de perquisitions menées notamment à la Région et au domicile de Didier Robert, alors président de Région.

- "Rien de plus stupide que les routes qui ne mènent nulle part" -

En juillet 2020, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait lancé un tacle à propos du chantier. "Je crois qu'il n'y a rien de plus stupide que les routes qui ne mènent nulle part" avait alors déclaré le ministre, répondant à une question du député LFI Jean-Hugues Ratenon. "Je connais bien le territoire de La Réunion, j'ai eu l'occasion de voir cette magnifique route inachevée" avait même ironisé le ministre, qui misait déjà sur le plan de relance pour financer la fin du chantier.

Même ton du côté de Sébastien Lecornu, alors ministre des Outre-mer, lors de sa venue à La Réunion. Le ministre avait précisé, "c'est notre honneur collectif de finir cette route. Je suis venu le dire à la présidente Bello : la route sera terminée et pas à la Saint-Glinglin" a terminé Sébastien Lecornu.

Cependant, comme l’a annoncé la Région, avant que les Réunionnais ne puissent circuler sur la totalité de la route, il faudra encore attendre six à sept ans.

