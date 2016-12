Le Père-Noël était en avance samedi dernier à Saint-François pour la traditionnelle Fête des Bambous. (Photos : Gaël Ayan)

Le Père-Noël était en avance samedi dernier à Saint-François pour la traditionnelle Fête des Bambous. (Photos : Gaël Ayan)

Parmi de nombreuse activités ludiques et festives proposées, les enfants ont en effet eu le plaisir de rencontrer le Père-Noël et les plus sages ont été gâtés.

Un peu plus tôt, ce sont Geneviève Bommalais, élu du secteur et Sonia Bardinot qui avait inauguré cette fête.

Un fête rythmée par les chants et les danses et qui s'est terminée par plusieurs concerts dont celui de Blacko qui a enflammé la scène du Plateau Vert.

Retrouvez l'intégralité des photos sur la page Facebook de la Ville de Saint-Denis.