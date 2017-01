Ce mercredi 18 janvier 2017, Gilbert Annette a formulé ses voeux à la presse. L'occasion pour le maire de Saint-Denis de rappeler l'importance de la liberté des médias. Et aussi de saluer l'année 2017 comme celle des seniors. En 2016, c'est la jeunesse qui avait été mise à l'honneur par la commune.

"Parents et grands parents sont les témoins d'une ancienne Réunion et nous devons cultiver un sentiment de reconnaissance pour les anciens" a insisté Gilbert Annette lors de ses voeux à la presse. Derrière son pupitre, et le sourire aux lèvres, le maire de Saint-Denis a eu le temps de souhaiter la nouvelle année et de rappeler son engagement en faveur de la population, jeune ou âgée. Et en remerciant le travail de la presse avec sa "spontanéité" et son "instantanéité".

Vœux à la presse de @gilbertannette : "L'instantané, c'est la pression !" pic.twitter.com/M0QdentSe4 — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 18 janvier 2017

L'année 2017 sera donc celle des seniors à Saint-Denis. 2016 avait mis en lèr les jeunes. Pour le maire de Saint-Denis, ce qui a guidé les actions de la commune, c'est cet objectif : "Que nos enfants vivent mieux et s'épanouissent mieux que nous".