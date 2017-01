Le week-end dernier à Chambéry avait lieu les championnats de France de gymnastique rythmique. Trois jeunes Réunionnaises du Saint-Denis Gym Réunion y représentaient notre île. Anne, Zoé et Stella ont terminé 10ème et 15ème de leur catégorie (Nationale A 10-11 ans). Rachelle à quant à elle terminé à 25ème place (Nationale A 12-13 ans). Elles ont été félicitées par les dionysiens et Marion Larroque leur entraîneuse, pour le travail qu'elles ont fourni.

