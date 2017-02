La ville de Saint-Denis a elle aussi célébré le Nouvel an chinois, le 31 janvier dernier. Pétards et dragons ont investi la rue de Paris et l'ancien hôtel de ville. Il est possible de revivre la manifestation en vidéo. Bonne année du coq de feu ! (photo d'illustration)

