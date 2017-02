La troupe des Z'ACHarnés remonte sur ce scène ce samedi 4 février 2017, au Petit stade de l'Est de Saint-Denis. Ci-après, le communiqué de la ville de Saint-Denis, à propos du spectacle.

"Fort du succès des 2 premières éditions, la troupe des Z’ACHarnés remonte sur scène pour votre plus grand plaisir, et un tout nouveau Spectacle Musical à but caritatif, le samedi 4 février 2017 à 20h au Petit Stade de l’Est.

Cette nouvelle création originale rassemblera sous la Direction Artistique de Gessica Pitou un plateau artistique exceptionnel : 50 chanteurs, danseurs, musiciens et personnalités se retrouveront pour la bonne cause !

Comme chaque année, les bénéfices de la soirée seront reversés au profit de l’Association Coopération Humanitaire (ACH), association caritative reconnue d’utilité publique, pour le financement de ses actions sociales et humanitaires à La Réunion et à Madagascar.

A La Réunion "La Maison du Bonheur", le grand projet de l’ACH et l’aboutissement de 5 ans de travail "acharné", ouvrira ses portes au cours du même mois de février grâce à une formidable chaîne de solidarité de ses partenaires publics et privés. Ce lieu unique a pour vocation d’accueillir les diverses missions de l’association auprès des plus démunis, des enfants porteurs de handicap, des personnes âgées en situation d’isolement et des personnes en proie à l’illettrisme.

En achetant des billets pour le spectacle des Z’ACHarnés 2017, vous aidez ainsi concrètement ceux qui d’entre nous en ont le plus besoin, tout en réservant votre place pour une soirée inoubliable."