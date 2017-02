"A l'occasion du Nouvel An Chinois et grâce au consulat général de la République Populaire de Chine, la Ville de Saint-Denis présente le spectacle "Joyeuse fête du printemps" : un spectacle haut en couleur par des artistes venus spécialement de l'Empire du Milieu" précise la mairie. Le rendez-vous est donné ce lundi 13 février 2017 à 19h00, au gymnase de Champ Fleuri. L'entrée est libre et gratuite.

"Sélectionnés tout spécialement par le ministère de la Culture de la République Populaire de Chine, une vingtaine d’artistes a fait spécifiquement le déplacement sur notre île pour vous offrir un spectacle inédit.

Originaire de la province du Jiangsu, ces musiciens et danseurs, dont plusieurs ont été récompensés dans des concours internationaux, donneront leur dernière représentation de leur tournée de près de trois semaines sur l’île.



Une organisation de la Fédération des Associations Chinoises en partenariat avec la Ville de Saint-Denis" termine-t-elle.