L'Association logistique pour le développement et la recherche de l'océan Indien en partenariat avec la ville de Saint-Denis propose une soirée Contes et Légendes de Madagascar et de La Réunion ce jeudi 16 février 2017, dans la salle des mariages de l'Ancien hôtel de ville, à partir de 18h30.

Au programme :

- Présentation des contes et légendes (leurs origines, les comparaisons entre les textes des deux îles…)

- Lecture de textes (en créole, en français et en malgache)

- Exposition de livres, dont un exceptionnel (sur le conte d’IBONIA)

Un pot de l’amitié sera offert par l’A.L.D.R.O.I. pour remercier le public.

L'entrée est libre et gratuite