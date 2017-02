C'est en février 2016 qu'était inaugurée la Cité des Arts. Un an après, le bilan s'annonce positif. Avec plus de 100 000 visiteurs et 1 millier d'artistes reçus, ce lieu de culture permet à la fois d'être spectateur mais aussi acteur grâce aux ateliers et aux rencontres qui y sont organisés.

