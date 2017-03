La ville de Saint-Denis organise ce samedi 4 mars 2017 un marché de nuit dédié à la femme. En cette semaine des droits des femmes, la municipalité a programmé un débat sur le kiosque Jules Arlanda.

La ville de Saint-Denis organise ce samedi 4 mars 2017 un marché de nuit dédié à la femme. En cette semaine des droits des femmes, la municipalité a programmé un débat sur le kiosque Jules Arlanda.

Comme tous les marchés de nuits, celui-ci réunira une partie marchande avec près de 150 forains, mais également plusieurs animations axées sur la thématique de l’égalité homme / femme.

Un débat sera organisé sur le kiosque Jules Arlanda et un espace sera réservé aux associations de défense des droits des femmes pour parler de leurs actions. Des animations artistiques diverses illustreront cette question de l’égalité.

Le programme



19h30, de la statue de Roland Garros au boulodrome



Défilé associatif : "pour le respect des droits des femmes, contre les discriminations et les violences faites aux femmes"



Percussions



Association de femmes : UFR, CEVIF, AMAFAR, Osons réagir, Chancegal…



Mobilisation des secteurs dionysiens : FEDEP, CAP, Politique de la Ville, DDVA, Mairies annexes, élus…



20h00, kiosque



Témoignages de femmes, débats exposition… Questionnement sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes au quotidien.



20h30, podium



koté bassin : Animation générale



Fonker maloya avec Christine SALEM et Eric ISANA



Animations itinérantes



Jonglerie, cracheur de feu avec la Cie "Les pailles en feu"



Stands thématiques



UDIR (Femmes écrivains), UFR, Osons réagir, CEVIF, AMAFAR