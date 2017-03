Arrivée ce jeudi matin à La Réunion, la Secrétaire d'Etat à la Ville, Hélène Geoffroy a commencé sa visite officielle de trois jours sur l'île par la présentation du programme urbain pour les quartiers Nord Est Littoral de Saint-Denis via un parcours de bus. Présente ce vendredi à Saint-André et Saint-Benoit, elle part samedi, en début d'après-midi, pour Mayotte.

Arrivée ce jeudi matin à La Réunion, la Secrétaire d'Etat à la Ville, Hélène Geoffroy a commencé sa visite officielle de trois jours sur l'île par la présentation du programme urbain pour les quartiers Nord Est Littoral de Saint-Denis via un parcours de bus. Présente ce vendredi à Saint-André et Saint-Benoit, elle part samedi, en début d'après-midi, pour Mayotte.

Soucieuse de concilier le développement urbain et économique des villes, Hélène Geoffroy est "frappée de l’ambition portée à Saint-Denis", consistant "à relier le quartier du Butor au centre-ville historique" et à "revitaliser les commerces" qui est "un enjeu important pour la vie du quartier et pour l’emploi".

La Secrétaire d’Etat considère que "tous les ingrédients sont réunis pour la réussite d’un programme de renouvellement urbain important".

Jeudi après-midi, la représentante gouvernementale était au Chaudron pour une présentatioin du projet de réaménagement de l’ancien zoo en jardins familiaux. Ce vendredi, elle sera dans l’est de l'ile, avec notamment à son programme, l’inauguration d’une école à Saint-André et la présentation d’un projet contre la délinquance à Saint-Benoit.

Avant de partir pour Mayotte ce samedi, la Secrétaire d’Etat conclura son séjour à La Réunion par une rencontre avec des enfants participant au projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) à la Cité des Arts de Saint-Denis.

